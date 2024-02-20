Trafik magandası taksici gözaltında! Kaldırıma çıkarak ilerlemişti

Avcılar'da trafikten kurtulmak için aracıyla kaldırıma çıkarak ilerleyen taksi şoförü gözaltına alındı. Taksi şoförü Mustafa Kemal K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Ambarlı Mahallesi Sarı Zeybek Caddesi'nde dün sabah trafik sırasında 34 TEE 29 plakalı taksi şoförü bir süre kaldırıma çıkarak ilerledi. O anları trafikteki başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.