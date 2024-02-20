Trafik magandası taksici gözaltında! Kaldırıma çıkarak ilerlemişti
İstanbul Avcılar'da trafikten kurtulmak isteyen bir taksi şoförü aracıyla kaldırıma çıkarak oradan ilerledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen emniyet, trafik magandası taksiciyi gözaltına aldı.
Avcılar'da trafikten kurtulmak için aracıyla kaldırıma çıkarak ilerleyen taksi şoförü gözaltına alındı. Taksi şoförü Mustafa Kemal K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ambarlı Mahallesi Sarı Zeybek Caddesi'nde dün sabah trafik sırasında 34 TEE 29 plakalı taksi şoförü bir süre kaldırıma çıkarak ilerledi. O anları trafikteki başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube görevlileri taksi şoförünün Mustafa Kemal K. olduğunu tespit etti.
Taksi şoförü, trafiğin olağan akışına aykırı olarak tehlikeli araç kullandığı ve diğer araçlardaki sürücü ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye maruz bıraktığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Taksi şoförü Mustafa Kemal K., Avcılar Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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