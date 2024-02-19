Batan ’BATUHAN A’ gemisi ile ilgili dikkat çeken HTS detayı! Kritik 6 saatte yardım istemediler mi? | Sahilde ceset arayışları sürüyor

GEMİ KARIŞ KARIŞ ARANACAK

Öte yandan Deniz Kuvvetleri dalgıçlarının 2 gündür, 51 metre derinlikteki batık gemiye yaptıkları dalışlarda sadece aşçı Zeynep Kılınç'ın (33) cenazesine ulaşılırken, daha önce de yerinin sonar cihazlarıyla tespit edildiği belirtilen 2'nci mürettebat ile batma anına kadar güvertede, fırtınadan havalanan brandayı kontrol altına almaya çalıştıkları değerlendirilen diğer 4 mürettebatın izine rastlanmadı. Dalgıçlar, geminin yaşam alanlarında yaptıkları aramalardan şu ana kadar bir sonuç alamazken, bugünden itibaren geminin depo kısmının aranacağı öğrenildi.