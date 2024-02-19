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Batan 'BATUHAN A' gemisi ile ilgili dikkat çeken HTS detayı! Kritik 6 saatte yardım istemediler mi? | Sahilde ceset arayışları sürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2024 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
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Batan ’BATUHAN A’ gemisi ile ilgili dikkat çeken HTS detayı! Kritik 6 saatte yardım istemediler mi? | Sahilde ceset arayışları sürüyor

Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da kalkış yapan, 1250 ton mermer tozu yüklü 'BATUHAN A' isimli ticari gemiden 15 Şubat'ta saat 06.32'de acil durum sinyali alındı, 07.12'de ise sinyal kesildi. 6 mürettebatı kurtarmak için ekipler, çalışmalarını 5'inci gününde de sürdürüyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 4 savcının GSM şirketlerinden mürettebatın telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtlarını istediği bilgisine ulaşıldı. Gemideki mürettebatın 6 saat boyunca neden yardım istemediği ve bu süreçte kimlerle telefon görüşmesi yapıldığı HTS kayıtlarıyla ortaya çıkacak. İşte detaylar...

Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da kalkış yapan, 1250 ton mermer tozu yüklü 'BATUHAN A' isimli ticari gemiden 15 Şubat'ta saat 06.32'de acil durum sinyali alındı, 07.12'de ise sinyal kesildi.

Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta batan gemiyi arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek için Mudanya ve Karacabey ilçelerinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.

ACI BEKLEYİŞ! ZAMANLA YARIŞ
6 mürettebatı kurtarmak için zamanla yarış başladı. Ekiplerin yoğun çabasına rağmen aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürüyor.

Hüseyin Tutuk'un çektiği görüntülerle ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada da Tutuk'un, eşiyle saat 06.09'da internetten, içinde bulundukları durum hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu kaydedilip, gemiden ilk yardım talebinin ve geminin battığına dair ilk bilginin ise saat 06.28'de Türk Radyo'ya iletildiği, saat 06.32'de EPIRB sinyalinin geldiğinin tespit edildiği ve en yakın konuş yerindeki Sahil Güvenlik unsuru olan TCSG 313'ün saat 06.50'de EPIRB sinyalinin geldiği bölgeye intikale başladığına dikkat çekildi.

HTS KAYITLARIYLA ORTAYA ÇIKACAK
Bu görüntü üzerine başlatılan incelemede, gemideki mürettebatın 6 saat boyunca neden yardım istemediği ve bu süreçte kimlerle telefon görüşmesi yapıldığı HTS kayıtlarıyla ortaya çıkacak.

GEMİ KARIŞ KARIŞ ARANACAK
Öte yandan Deniz Kuvvetleri dalgıçlarının 2 gündür, 51 metre derinlikteki batık gemiye yaptıkları dalışlarda sadece aşçı Zeynep Kılınç'ın (33) cenazesine ulaşılırken, daha önce de yerinin sonar cihazlarıyla tespit edildiği belirtilen 2'nci mürettebat ile batma anına kadar güvertede, fırtınadan havalanan brandayı kontrol altına almaya çalıştıkları değerlendirilen diğer 4 mürettebatın izine rastlanmadı. Dalgıçlar, geminin yaşam alanlarında yaptıkları aramalardan şu ana kadar bir sonuç alamazken, bugünden itibaren geminin depo kısmının aranacağı öğrenildi.

Batan geminin parçalanıp kopan parçaları ile 3-4 gün boyunca deniz dibinde kalan ve şişmeye başlayınca su yüzeyine çıkan cenazelerin sahile vurma ihtimaline karşı da Bursa'nın Gemlik ilçesinden Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar uzayan sahil şeridinde arama yapılıyor.

51 metreye dalış faaliyetleri başlıyor...
Batan gemiye dalış gerçekleştirildi!
Batuhan A gemisi neden battı?

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