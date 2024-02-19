Batan 'BATUHAN A' gemisi ile ilgili dikkat çeken HTS detayı! Kritik 6 saatte yardım istemediler mi? | Sahilde ceset arayışları sürüyor
Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da kalkış yapan, 1250 ton mermer tozu yüklü 'BATUHAN A' isimli ticari gemiden 15 Şubat'ta saat 06.32'de acil durum sinyali alındı, 07.12'de ise sinyal kesildi. 6 mürettebatı kurtarmak için ekipler, çalışmalarını 5'inci gününde de sürdürüyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 4 savcının GSM şirketlerinden mürettebatın telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtlarını istediği bilgisine ulaşıldı. Gemideki mürettebatın 6 saat boyunca neden yardım istemediği ve bu süreçte kimlerle telefon görüşmesi yapıldığı HTS kayıtlarıyla ortaya çıkacak. İşte detaylar...
Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da kalkış yapan, 1250 ton mermer tozu yüklü 'BATUHAN A' isimli ticari gemiden 15 Şubat'ta saat 06.32'de acil durum sinyali alındı, 07.12'de ise sinyal kesildi.
Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta batan gemiyi arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek için Mudanya ve Karacabey ilçelerinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.
ACI BEKLEYİŞ! ZAMANLA YARIŞ
6 mürettebatı kurtarmak için zamanla yarış başladı. Ekiplerin yoğun çabasına rağmen aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürüyor.
Hüseyin Tutuk'un çektiği görüntülerle ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada da Tutuk'un, eşiyle saat 06.09'da internetten, içinde bulundukları durum hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu kaydedilip, gemiden ilk yardım talebinin ve geminin battığına dair ilk bilginin ise saat 06.28'de Türk Radyo'ya iletildiği, saat 06.32'de EPIRB sinyalinin geldiğinin tespit edildiği ve en yakın konuş yerindeki Sahil Güvenlik unsuru olan TCSG 313'ün saat 06.50'de EPIRB sinyalinin geldiği bölgeye intikale başladığına dikkat çekildi.
HTS KAYITLARIYLA ORTAYA ÇIKACAK
Bu görüntü üzerine başlatılan incelemede, gemideki mürettebatın 6 saat boyunca neden yardım istemediği ve bu süreçte kimlerle telefon görüşmesi yapıldığı HTS kayıtlarıyla ortaya çıkacak.
GEMİ KARIŞ KARIŞ ARANACAK
Öte yandan Deniz Kuvvetleri dalgıçlarının 2 gündür, 51 metre derinlikteki batık gemiye yaptıkları dalışlarda sadece aşçı Zeynep Kılınç'ın (33) cenazesine ulaşılırken, daha önce de yerinin sonar cihazlarıyla tespit edildiği belirtilen 2'nci mürettebat ile batma anına kadar güvertede, fırtınadan havalanan brandayı kontrol altına almaya çalıştıkları değerlendirilen diğer 4 mürettebatın izine rastlanmadı. Dalgıçlar, geminin yaşam alanlarında yaptıkları aramalardan şu ana kadar bir sonuç alamazken, bugünden itibaren geminin depo kısmının aranacağı öğrenildi.
Batan geminin parçalanıp kopan parçaları ile 3-4 gün boyunca deniz dibinde kalan ve şişmeye başlayınca su yüzeyine çıkan cenazelerin sahile vurma ihtimaline karşı da Bursa'nın Gemlik ilçesinden Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar uzayan sahil şeridinde arama yapılıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Feyza Altun tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Avukat Feyza Altun kimdir, kaç yaşında, nereli?
- T.C. kimlik numarasını ezberleyen herkesi kapsıyor! Gizli yeteneğini tek tıkla öğren: "4+3+2+2"-"3+2+2+2+2"...
- EKPSS tercih sonuç ekranı 19 Şubat 2024 | EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
- 4A, 4B, 4C fark etmeden yararlanacak! Salı, perşembe hesaplara yatacak! Miktarlar yenilendi: TCKN sonu 0-2-4-6-8 olanlar...
- 28 gol, 36 asist! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! 35 milyon euro şimdiden cepte
- Merkez Bankası toplantı tarihleri 2024 | Şubat ayı TCMB toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?
- Emekli olacaklara altın tarihler! SGK'ya belge tesliminde aman dikkat! En az 10.000 TL+ 3.000 ek ödeme için basit yöntem...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?
- iOS 18 güncellemesi geliyor! Telefonunuz leb demeden leblebiyi anlayacak! Apple'dan yapay zeka devrimi
- LGS başvuru ve sınav tarihi 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Okullarda 2. ara tatil ne zaman, olacak mı, kaç gün? MEB 2023-2024 yaz tatili başlangıç tarihi
- Patates böyle görünüyorsa sakın mutfağınıza sokmayın! Meğerse...