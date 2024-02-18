Ulaşımı rahatlatan proje! TAG yolu köprülü kavşak hizmete açılıyor
Yük taşımacılığında önemli kavşak noktalardan biri olan Gaziantep'te yapımı tamamlanma aşamasına gelen TAG (Tarsus-Adana-GAZİANTEP) yolu köprülü kavşak hizmete açılıyor. Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Organize Sanayi Bölgesine ulaşımın kolaylaşacağını söyledi.
Gaziantep sanayisinin ivme kazanması için sorunların çözüme yönelik özveri ile çalışan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, TAG (Tarsus-Adana-GAZİANTEP) yolu köprülü kavşak projesi hakkında müjde verdi.
Projenin tamamlanma aşamasında olduğunu dile getiren Şimşek, 1 hafta içerisinde yolun tamamen trafiğe açılacağını bildirdi.
Şimşek, konu ile ilgili şunları söyledi: "TAG (Tarsus-Adana-GAZİANTEP) yolu köprülü kavşak projemiz tamamlanmış olup haftaya yol tamamen trafiğe açılıp hizmet vermeye başlayacaktır. İpekyolu güzergahındaki oluşan trafik yükünü doğrudan TAG otoyoluna OSB kavşağına bağlayarak trafik yükünü ve kaza riskini minimal seviyeye düşürmektedir. Köprülü kavşağın OSB'ye direkt bağlanması ile şehir içi trafik yükünü azaltarak ağır tonajlı araçların şehir içini kullanmadan 12 kilometre yolu kısaltılarak doğrudan TAG otoyolunu kullanarak OSB kavşağına bağlanmaktadır. Ayrıca Araçların emisyon gazlarının azalması ile küresel iklim değişikliğine fayda sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda OSB içerisindeki trafik yükü azalacağı için daha rahat ve güvenilir bir yola kavuşulmuştur" dedi.
Sanayi açısından ulaşım kolaylaştırılmasının önemine dikkat çeken Başkan Cengiz Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmelerin yapıldığını söylerken; "OSB'ye ulaşımın kısaltılmasını ve kolaylaştırılmasını çok önemsiyoruz. Sayın Bakanımıza ilgisinden ve desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS başvuru ve sınav tarihi 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Okullarda 2. ara tatil ne zaman, olacak mı, kaç gün? MEB 2023-2024 yaz tatili başlangıç tarihi
- Patates böyle görünüyorsa sakın mutfağınıza sokmayın! Meğerse...
- SED ödemeleri güncellendi! Zamlı destekler hesaplara yatacak! 5.330, 8.895 TL SED yardımı sorgulama ekranı e-Devlet
- AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınav sonuç ekranı
- Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9.08’de açıklandı! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yattı! 10.000, 10.500. 11.000 TL…
- Berat Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? 2024 Diyanet dini günler
- 2024 Fitre bedeli ne kadar, kaç TL oldu? Fitre (Fıtır sadakası) ne zaman, kimlere verilir?
- Hıdırellez 2024 nedir, ne zaman, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?
- 2. Torba yasada maddeler oluştu! Mini EYT paketi için liste tamam! 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro, ehliyet affı…
- Yaz tatili kısalacak mı, ne kadar, kaç gün olacak? MEB'den açıklama geldi! Okullar 200 güne mi çıkacak?
- Faturada isimi yazanlar hemen baksın! Tek şartla anında 3.450 TL para yardımı yapılacak