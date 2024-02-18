18 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ulaşımı rahatlatan proje! TAG yolu köprülü kavşak hizmete açılıyor

Ulaşımı rahatlatan proje! TAG yolu köprülü kavşak hizmete açılıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2024
ABONE OL
Ulaşımı rahatlatan proje! TAG yolu köprülü kavşak hizmete açılıyor

Yük taşımacılığında önemli kavşak noktalardan biri olan Gaziantep'te yapımı tamamlanma aşamasına gelen TAG (Tarsus-Adana-GAZİANTEP) yolu köprülü kavşak hizmete açılıyor. Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Organize Sanayi Bölgesine ulaşımın kolaylaşacağını söyledi.

Gaziantep sanayisinin ivme kazanması için sorunların çözüme yönelik özveri ile çalışan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, TAG (Tarsus-Adana-GAZİANTEP) yolu köprülü kavşak projesi hakkında müjde verdi.

Projenin tamamlanma aşamasında olduğunu dile getiren Şimşek, 1 hafta içerisinde yolun tamamen trafiğe açılacağını bildirdi.

Şimşek, konu ile ilgili şunları söyledi: "TAG (Tarsus-Adana-GAZİANTEP) yolu köprülü kavşak projemiz tamamlanmış olup haftaya yol tamamen trafiğe açılıp hizmet vermeye başlayacaktır. İpekyolu güzergahındaki oluşan trafik yükünü doğrudan TAG otoyoluna OSB kavşağına bağlayarak trafik yükünü ve kaza riskini minimal seviyeye düşürmektedir. Köprülü kavşağın OSB'ye direkt bağlanması ile şehir içi trafik yükünü azaltarak ağır tonajlı araçların şehir içini kullanmadan 12 kilometre yolu kısaltılarak doğrudan TAG otoyolunu kullanarak OSB kavşağına bağlanmaktadır. Ayrıca Araçların emisyon gazlarının azalması ile küresel iklim değişikliğine fayda sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda OSB içerisindeki trafik yükü azalacağı için daha rahat ve güvenilir bir yola kavuşulmuştur" dedi.

Sanayi açısından ulaşım kolaylaştırılmasının önemine dikkat çeken Başkan Cengiz Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmelerin yapıldığını söylerken; "OSB'ye ulaşımın kısaltılmasını ve kolaylaştırılmasını çok önemsiyoruz. Sayın Bakanımıza ilgisinden ve desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA