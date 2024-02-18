Ulaşımı rahatlatan proje! TAG yolu köprülü kavşak hizmete açılıyor

Şimşek, konu ile ilgili şunları söyledi: "TAG (Tarsus-Adana-GAZİANTEP) yolu köprülü kavşak projemiz tamamlanmış olup haftaya yol tamamen trafiğe açılıp hizmet vermeye başlayacaktır. İpekyolu güzergahındaki oluşan trafik yükünü doğrudan TAG otoyoluna OSB kavşağına bağlayarak trafik yükünü ve kaza riskini minimal seviyeye düşürmektedir. Köprülü kavşağın OSB'ye direkt bağlanması ile şehir içi trafik yükünü azaltarak ağır tonajlı araçların şehir içini kullanmadan 12 kilometre yolu kısaltılarak doğrudan TAG otoyolunu kullanarak OSB kavşağına bağlanmaktadır. Ayrıca Araçların emisyon gazlarının azalması ile küresel iklim değişikliğine fayda sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda OSB içerisindeki trafik yükü azalacağı için daha rahat ve güvenilir bir yola kavuşulmuştur" dedi.