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Valilik duyurdu! 3 günlük yasak başladı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2024
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Valilik duyurdu! 3 günlük yasak başladı...

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada 3 gün boyunca gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının yasaklandığını duyurdu. Açıklamada "Tüm il sınırları içerisinde 19 Şubat 2024 günü saat 00:01’den 21 Şubat 2024 günü saat 23:59’a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır." denildi. İşte detaylar...

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