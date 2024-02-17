Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ yaşamını yitirdi! Kapıcılar Kralı filminin yıldızıydı...
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Sevda Ferdağ, sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun ani vefatı sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Uzun yıllar sinema ve dizi dünyasına hizmet eden Ferdağ, Yeşilçam'ın altın çağında pek çok unutulmaz karaktere hayat vermişti.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ, sevenlerini yasa boğdu. Uzun yıllar sinema ve dizi dünyasına hizmet eden Ferdağ, Kapıcılar Kralı filminde "Sevda" karakterine hayat veriyordu. Peki, Sevda Ferdağ kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte usta oyuncu hakkında merak edilenler...
81 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından biri olan Sevda Ferdağ, gerçek adıyla Lütfiye Dumrul, sabah saatlerinde 81 yaşında Cihangir'deki evinde vefat etti. Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdağ, son zamanlarda hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.
Türk sinemasının altın dönemlerinde önemli roller üstlenen ve pek çok unutulmaz karaktere hayat veren Sevda Ferdağ, oyunculuk kariyerinde iz bırakan performanslarıyla seyircilerin kalbinde taht kurmuştu.
SEVDA FERDAĞ KİMDİR?
1942 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Sevda Ferdağ, sanat hayatına adımını 1958 yılında 'O Günden Sonra' filmiyle attı. Ancak bu filmin beklenen başarıyı getirmemesi üzerine Ferdağ, kariyerine Almanya'da devam etme kararı aldı.
Ablasının ısrarları üzerine 1963 yılında Türkiye'ye geri dönen Ferdağ, 'Azrailin Habercisi' filmiyle oyunculuğa geri döndü. Bu filmle dikkatleri üzerine çeken Ferdağ, ardından gelen yıllarda Türk sinemasının en gözde isimlerinden biri haline geldi.
2009 yılına kadar süren kariyeri boyunca yaklaşık 150 filmde rol alan Ferdağ, özellikle Yeşilçam döneminin en çok sevilen oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Rol aldığı karakterlerle hafızalarda yer edinen Ferdağ, sanatçı kişiliği ve özgün oyunculuğuyla da geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.
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