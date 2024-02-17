Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ yaşamını yitirdi! Kapıcılar Kralı filminin yıldızıydı...

2009 yılına kadar süren kariyeri boyunca yaklaşık 150 filmde rol alan Ferdağ, özellikle Yeşilçam döneminin en çok sevilen oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Rol aldığı karakterlerle hafızalarda yer edinen Ferdağ, sanatçı kişiliği ve özgün oyunculuğuyla da geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.