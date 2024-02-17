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Son dakika: Pendik'te polis noktasına silahlı saldırı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2024 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
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Son dakika: Pendik’te polis noktasına silahlı saldırı!

Pendik Kaymakamlığı lojmanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

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Pendik Kaymakamlığı lojmanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Pendik Kaymakamlığı'nın Batı Mahallesi'nde bulunan lojmanının bulunduğu sokağa gelen motosikletli iki kişi, lojmanın önünde bulunan polis noktasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Polis ekiplerinin de karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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