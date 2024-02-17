Kayseri 8 santimetre Batı’ya kaydı! İşte nedeni...

GERÇEK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Kayseri'de de 8 santimetre batı ve 3 santimetre yukarı yönlü bir hareket olduğunu belirten Evsen, "Bu hareketlerin zaten Kayseri'deki ve diğer fayların Türkiye'nin batıya doğru seyri ile ilgili bir uyumluluk söz konusu olup, jeolojik açıdan beklenen bir sonuçtur. Ancak burada hukuki açıdan problemler çıkar. 4 metre 60 santimetre sola doğru meyleden bir bina, bir tarla ya da bir gayri mülk söz konusudur.