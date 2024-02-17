17 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2024 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
ABONE OL
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, BTÖ mensuplarınca bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih AY şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.İlk belirlemelere göre altı terörist etkisiz hale getirilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin üs bölgesine sızma girişiminde çıkan çatışma sonucu Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı. İlk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, 17 Şubat 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan personelimiz, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.



6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamaya göre bölgede çıkan çatışma sonucu ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

Bakan Yerlikaya: Milletimizin başı sağ olsun Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'a Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA