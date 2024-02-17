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Feci kaza kaza kamerada! Halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var | Kahreden detay: Yarın vatani görevine başlayacaktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2024 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
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Feci kaza kaza kamerada! Halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var | Kahreden detay: Yarın vatani görevine başlayacaktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı. Öte yandan yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydemir'in yarın vatani görevi için silah altına alınacağı öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde yaşandı.






HALK OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Selim D. yönetimindeki 16 SKY 63 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen Mert Aydemir idaresindeki 16 ASJ 233 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.



1 KİŞİ ÖLDÜ 8 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonucu sürücüler ile otobüste bulunan yolcular Fatma Ş. (78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K. (62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43) yaralandı.



YARIN VATANİ GÖREVİ İÇİN SİLAH ALTINA ALINACAKTI

Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildi.





Yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydemir'in yarın vatani görevi için silah altına alınacağı öğrenildi.





FECİ KAZA ANI KAMERADA
Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kazaya ait görüntüler, otobüsün içindeki kameraya saniye saniye yansıdı. Kaza anında yolcuların çığlıkları çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

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