AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
Son dakika.... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Darende ilçesinde saat 21:57'de 3.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika.... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Darende ilçesinde saat 21:57'de 3.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.
DEPREM YERİNDE 11.94 KM DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ
Deprem yerin 11.94 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE...
2024-02-17 21:57:32 38.45806 37.30722 11.94 ML 3.8 Darende (Malatya)
2024-02-17 21:47:46 36.33833 29.10139 28.59 ML 3.6 Akdeniz - [11.64 km] Seydikemer (Muğla)
2024-02-17 20:21:56 37.52139 30.99306 7.02 ML 1.5 Sütçüler (Isparta)
2024-02-17 19:20:08 39.39167 27.97306 6.98 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)
2024-02-17 19:16:15 39.39278 27.97222 8.72 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir)
2024-02-17 18:29:03 38.49278 27.57667 7.0 ML 1.5 Şehzadeler (Manisa)
2024-02-17 18:20:19 37.80389 36.21222 6.98 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)
2024-02-17 18:19:13 37.72694 30.12417 7.0 ML 1.4 Burdur Gölü - [06.39 km] Merkez (Burdur)
2024-02-17 17:09:26 38.2725 37.80833 9.26 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)
2024-02-17 16:48:45 38.16306 27.55861 6.96 ML 1.5 Bayındır (İzmir)
2024-02-17 16:32:56 38.02528 37.66861 10.5 ML 2.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-17 16:24:16 38.16556 37.41139 6.98 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-17 15:25:51 36.3375 36.31194 10.99 ML 2.2 Antakya (Hatay)
2024-02-17 15:11:19 38.08778 36.83556 5.86 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-02-17 14:45:33 38.23639 37.27472 10.03 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-17 14:16:51 40.31306 34.74639 9.87 ML 1.4 Merkez (Çorum)
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