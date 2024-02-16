İstanbul dahil 8 ile sarı kodlu alarm! Hafta sonu Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan, Kars, Ardahan, Hakkari ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu, Isparta çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ile Eskişehir'in kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye, sağanak yağışa teslim oldu. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu…

Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir

Ülke genelinde kar bekleniyor ama kar maalesef ki yok ama hava soğuk ve kuvvetli poyraz alıyoruz. İç kesimlerde sis ve don olaylarına dikkat edilmesi lazım. Düzce Bolu Ankara otobanlarında kuvvetli sis oluşumu var.