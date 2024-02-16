İstanbul dahil 8 ile sarı kodlu alarm! Hafta sonu Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından yeni bir uyarıyı geldi. Kar yağışı bekleniyor mu, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir aktardı.
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan, Kars, Ardahan, Hakkari ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu, Isparta çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ile Eskişehir'in kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Türkiye, sağanak yağışa teslim oldu. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu…
Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir
Ülke genelinde kar bekleniyor ama kar maalesef ki yok ama hava soğuk ve kuvvetli poyraz alıyoruz. İç kesimlerde sis ve don olaylarına dikkat edilmesi lazım. Düzce Bolu Ankara otobanlarında kuvvetli sis oluşumu var.
Çığ düşme tehlikelerine dikkat edilmesi lazım.
Trakya ve İstanbul zayıfta olsa bir yağış alacak ama önümüzdeki günlerde bu soğuk bahar havası kendini gösterecek. Sıcaklarılar 7 ile 11 derece aralığında bir hafta sonu geçirilecek. Aralıklı yağmur yağabilir.
İç Anadolu bölgesi sisli ve buz don olayları kesin görülür. Otobanda seyahat edeceklerin oldukça dikkat etmeleri lazım.
Akdeniz üzerinden gelen bir alçak basınç sistemi var.
Doğu kesimlerde Malatya Muş Erzurum taraflarında salı gününe kadar kar yağışı görülecek.
Hafta sonu Karadeniz sahillerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek.
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