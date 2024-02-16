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Boşandığı eşini göğsünden vurarak öldüren komiser tutuklandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.02.2024 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
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Boşandığı eşini göğsünden vurarak öldüren komiser tutuklandı

Edirne’de boşandığı eşi polis memuru Sevda Kuş'u tabancayla vurarak öldüren komiser Ali Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sevda Kuş'un cenazesi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Kocasinan Mahallesi'nde Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan polis lojmanlarında İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ali Y, yaklaşık 2 yıl önce ayrıldığı aynı zamanda meslektaşı olan eski eşi Sevda Kuş'u göğsünden silahla vurarak ağır yaralamıştı.

HAYATA VEDA ETTİ

Olayın ardından şüpheli komiser Ali Y. meslektaşları tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Kuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Komiser Ali Y., çıkarıldığı mahkemede hakimlikçe verilen kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, polis memuru Sevda Kuş'un cenazesi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Sevda Kuş için bugün İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene; Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, müdür yardımcıları ile Kuş'un meslektaşları ve ailesi katıldı. Katılanların gözyaşı döktüğü törende Kuş'un biyografisi okundu.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, büyük üzüntü yaşadığını söyleyerek, konuşmasını güçlükle yaptı. Gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Karaburun, "Dün akşam saatlerinde ilimizde meydana gelen menfur saldırı neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuşan Sevda Kuş, bizim hakkımız sana helal olsun, sen de bize hakkını helal et. Ruhun şad olsun. Sen iyi bir polistin, biz şahidiz, ruhun şad olsun." dedi.

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