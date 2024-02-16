Boşandığı eşini göğsünden vurarak öldüren komiser tutuklandı

GÖZYAŞLARIYLA VEDA

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, büyük üzüntü yaşadığını söyleyerek, konuşmasını güçlükle yaptı. Gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Karaburun, "Dün akşam saatlerinde ilimizde meydana gelen menfur saldırı neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuşan Sevda Kuş, bizim hakkımız sana helal olsun, sen de bize hakkını helal et. Ruhun şad olsun. Sen iyi bir polistin, biz şahidiz, ruhun şad olsun." dedi.