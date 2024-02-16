Ramazan Bayramı tarihi 2024 | Ramazan Bayramı ne zaman? Nisan ayının kaçında başlayıp, bitecek?

2024 Ramazan ayı tarihi vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bereketin, bolluğun ve paylaşımın en yoğun hissedildiği yılın en hayırlı ayı olarak kabul edilen Ramazan, bu yıl mart ayında idrak edilecek. Müslümanlar için manevi değeri çok büyük olan bu ay, ibadetlerin arttığı, dua ve niyetlerin çoğaldığı, dayanışma ve yardımlaşmanın en üst seviyeye çıktığı bir dönemi ifade ediyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Nisan ayının kaçında başlayıp, bitecek?