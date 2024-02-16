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İstanbul Gayrettepe Metro'da yürüyen merdiven can aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.02.2024 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
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İstanbul Gayrettepe Metro’da yürüyen merdiven can aldı

İstanbul Gayrettepe Metro altgeçidinde arıza yapan yürüyen merdiveni tamir etmeye çalışan bir işçi, merdivenlerin bir anda çalışması sonucunda yürüyen merdivende sıkıştı. İşçinin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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