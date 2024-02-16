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Başkan Şahin 2024-2029 Vizyon Toplantısı'nda seçim beyannamesini açıkladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.02.2024
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Başkan Şahin 2024-2029 Vizyon Toplantısı’nda seçim beyannamesini açıkladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, ustalık dönemi olarak nitelendirdiği 3’üncü döneminde kente kazandırmayı planladığı projeleri, 2024-2029 Vizyon Toplantısı’nda açıkladı.

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