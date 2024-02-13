Dubai’de uçan taksi dönemi başlıyor! A Haber görüntüledi

Böylece Dubai dünyada uçan taksi hizmeti veren ilk ve tek şehir olacak.

Halkla İlişkiler ve İletişim Uzmanı Maggie Mullen, "Uçan taksi 2026'da piyasaya sürülecek. Yani, önümüzdeki iki yıl kritik olacak. Bu konuda çığır açacağız. Şu anda tasarım aşamasından geçiyoruz, bunun neye benzeyebileceğine karar veriyoruz, bu yüzden güzel ikonik ve çoğunlukla işlevsel tasarım yapmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.