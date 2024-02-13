Dubai’de uçan taksi dönemi başlıyor! A Haber görüntüledi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti bir ilke imza atıyor. Uluslararası Dubai Havalimanı'nda ilk kez uçan taksi hizmeti devreye giriyor. A Haber ekibi o taksileri görüntüledi.
Dubai'de uçan taksi dönemi başlıyor.
A HABER GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber ekibi hizmete başlayacak olan o uçan taksileri görüntüledi.
Uçan taksinin pilotla birlikte tam 4 yolcu kapasitesi bulunuyor. Bununla birlikte bu araç sıfır emisyonlu.
Uçan taksiler Dubai Uluslararası Havalimanı ile Palm Jumeirah arasında sefer yapacak.
45 dakika olan yolculuk süresi 10 dakikaya düşecek.
Böylece Dubai dünyada uçan taksi hizmeti veren ilk ve tek şehir olacak.
Halkla İlişkiler ve İletişim Uzmanı Maggie Mullen, "Uçan taksi 2026'da piyasaya sürülecek. Yani, önümüzdeki iki yıl kritik olacak. Bu konuda çığır açacağız. Şu anda tasarım aşamasından geçiyoruz, bunun neye benzeyebileceğine karar veriyoruz, bu yüzden güzel ikonik ve çoğunlukla işlevsel tasarım yapmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
- Bunun dünyada faaliyet gösterdiğimiz ilk yer olmasını bekliyoruz. Kaliforniya'da uçuş testleri yapıyoruz.
Uçan taksinin maksimum hızı ise 320 kilometre olacak.
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