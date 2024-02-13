Marmara Denizi’nde denizanası işgali! Acil toplanmalı depremden sonra 2. büyük tehlike

KİRLİLİK VE AV BASKISI

Marmara Denizi'ni kirleten tüm unsurların acilen engellenmesi gerektiğini belirten Dr. Kesici, "Kirliliğe bağlı denizde azot, fosfor gibi besi elementlerinin aşırı artması sonucu müsilaja da neden fitoplankton, yani bitkisel mikroskobik alglerin artmasıdır. Aynı zamanda Marmara Denizi'nde çok sayıdaki balık türünün, kabuklu organizmaların, deniz kaplumbağası ve benzeri ekosistem elemanlarının tür ve popülasyonlarının azalması, kirliliğin aşırı artmasının diğer bir nedenidir. Diğer önemli bir faktör de Marmara Denizi'nde ne yazık ki çok aşırı şekilde av baskısı söz konusu. Bu av baskısı, balık popülasyonlarını azaltmakta, denizde kirliliği giderek artırmaktadır" diye konuştu.