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Yozgat-Kayseri yolunda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.02.2024 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
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Yozgat-Kayseri yolunda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yozgat-Kayseri yolu Battal köyü yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaparak yan yattı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır yaralı toplam 18 kişi yaralandı.

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