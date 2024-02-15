Sıvı yağ kapaklarının sırrı ortaya çıktı! Bakın ne işe yarıyormuş...

Genellikle sıvı yağ tenekelerini açmak için bıçak kullanırız, üst köşeden bir delik açar ve ardından tenekenin kapağını açarız. Daha sonra halkayı koparır ve çöpe atarız, ardından yağı dökeriz. Ancak bu işlem sırasında yağın fışkırması veya dağılması gibi sorunlarla karşılaşabiliriz.