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Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde hareketli anlar! Hakimliğe sevk edilen şahıs kaçmaya çalıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.02.2024 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
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Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde hareketli anlar! Hakimliğe sevk edilen şahıs kaçmaya çalıştı

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre, hakimliğe sevk edilen şüpheli şahıs kaçma girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİĞİNİ ÖĞRENİNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Edinilen bilgiye göre 'Hırsızlık' suçundan gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye'de bulunan savcılıkta ifade veren şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini öğrenince kaçmaya çalıştı.

ŞAHIS POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Mahkeme salonuna gideceği esnada kaçma girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

O ANLAR KAMERADA

Daha sonra mahkemeye sevk edilen şahsın kaçma girişiminde bulunduğu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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