İstanbul’da okullar depreme dayanıklı mı? Valilik son raporu paylaştı

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği İPKB tarafından yürütülen, eğitim kurumlarının depreme karşı yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair son durum raporuna yer verildi.

Raporda, "İstanbul'daki okullarda yapılan incelemede, 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481'i yıkılıp yeniden yapılmış, 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir." bilgisi verildi.

Kentte 2023 yılında 16 okulun yeniden yapım sürecinin tamamlanarak eğitim-öğretime açıldığı aktarılan raporda, şunlar kaydedildi: "Bu 16 okulda, yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380'e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42 bin 955 metrekareden 117 bin 813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12'si temel eğitim kurumu, 2'si halk eğitim merkezi, 1'i lise, 1'i de meslek lisesidir."