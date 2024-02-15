İstanbul’a 1038 yeni taksi! UKOME’de onaylandı

Gündem maddesinde, 1755 araçtan 1038'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi.

Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.