İstanbul'a 1038 yeni taksi! UKOME'de onaylandı
İstanbul'da İBB'ye bağlı UKOME toplantısında minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi. Söz konusu karar oy çokluğu ile kabul edildi.
UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.
Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 1755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.
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