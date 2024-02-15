15 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'a 1038 yeni taksi! UKOME'de onaylandı

İstanbul'a 1038 yeni taksi! UKOME'de onaylandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.02.2024
ABONE OL
İstanbul’a 1038 yeni taksi! UKOME’de onaylandı

İstanbul'da İBB'ye bağlı UKOME toplantısında minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi. Söz konusu karar oy çokluğu ile kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi.

UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 1755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesinde, 1755 araçtan 1038'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi.

Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA