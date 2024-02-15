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Fareler istila etti! Gelen görüntüler şoke etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.02.2024 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
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Fareler istila etti! Gelen görüntüler şoke etti

Eskişehir'in simgelerinden olan Porsuk Çayı'nda ve çevresinde son günlerde fare popülasyonunun artışa geçmesi vatandaşlar endişelendiriyor.

Turistlerin en uğrak noktalarından birisi olan Porsuk Çayı'nın kenarlarındaki taşlarda ve boşluk alanlarda yaşayan fareler dikkat çekiyor.

Fareler istila etti! Gelen görüntüler şoke etti

Özellikle İki Eylül Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi'nin kesişim noktasında ve Adalar Bulvarı üzerinde yoğunlukta olduğu görülen fareler, oluşturdukları kötü görüntü ile hem vatandaşlara hem de turistlere rahatsızlık veriyor.

Fareler istila etti! Gelen görüntüler şoke etti

Suyun içerisinde yüzen ve kuşlar için atılan yiyeceklerle beslenen farelere çözüm olarak Porsuk Çayı'na su yılanı atılması gibi ilginç öneriler sunan vatandaşlar, yetkililerden konuyla ilgili çalışma yapmalarını bekliyor.

Fareler istila etti! Gelen görüntüler şoke etti

"SU YILANI ATILIRSA ONLAR FARELERİ YER"

Vatandaş Bayram Soylu, "Bence kötü, yani sakıncalı. Su yılanı var, insanı ısırmaz ve zehirli değil. Buraya onları atacaksın onları yer. Fareler yılanların besin zincirinde ilk başta geliyor. Tabii çevre temizliği çok önemli. Turistlerin en çok etkilendiği şartlardan birisi de çevre temizliği. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesi lazım" dedi.

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