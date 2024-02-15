15 Şubat 2024, Perşembe
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E S Kibele Yarman’ın "Venüs saat yönünde döner | Venus rotates clockwise" isimli kişisel sergisi Vision Art Platform’da!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.02.2024
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E S Kibele Yarman’ın Venüs saat yönünde döner | Venus rotates clockwise isimli kişisel sergisi Vision Art Platform’da!

Vision Art Platform, "Venüs Saat Yönünde Döner | Venus Rotates Clockwise" ismini taşıyan yeni sergisiyle E S Kibele Yarman’ın kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. 20 Şubat 2024, Salı günü saat 18.00’de açılışı gerçekleşecek olan sergi, 23 Mart 2024’e kadar Vision Art Platform, Akaretler No:35’te ziyaret edilebilir.

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