Kayseri’de feci bir kaza! En mutlu günleri kabusa döndü





Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde de bir süre aksama meydana geldi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada hurdaya dönen 38 EN 012 plakalı aracın üzerinde asılı kalan "enerji" ve "biz hakkından gelemedik, artık yenge düşünsün" yazıları da dikkat çekti. Araçlar çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.