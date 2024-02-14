Tosuncuk'un "kara kutusu"na tahliye! Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın sözleri mağdurları şaşkına çevirdi
Çiftlik Bank davasında tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olduğu belirtilen ve Türkiye'ye iade edilen Osman Naim Kaya'nın tahliyesine karar verilirken, Mehmet Aydın'ın sözleri mağdurları şaşkına çevirdi.
Çiftlik Bank'ın kurucusu ve 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi olan Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 86 bin 114 yıla kadar hapis cezası istemiyle müştekileri farklı 5 ayrı dava açılmıştı.
SEGBİS SİSTEMİYLE KATILDILAR
İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Aydın ve Mehmet Aydın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, bir diğer tutuklu sanık Osman Naim Kaya da SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı. Bir takım tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.
"BİZ SUÇLU OLSAK BİLE ÖDEMELER YAPILACAK"
Tosuncuk lakaplı tutuklu sanık Mehmet Aydın, "Bizim Türkiye'de 100 tane şirketimiz var. Devlet tarafından kesilen cezalar bilişim şirketine kesildi. Game ve Dora gıda şirketlerinin devlete her hangi bir borcu yok. Mal varlıkları itibariyle müştekilerin zararları karşılanabilir. Kayyumlar tarafından şirketler yönetilirken ödemeler yapılabilirdi. Biz suçlu olsak bile ödemeler yapılacak. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.
URUGUAY DEVLETİNİ ÖNE ATTI
Tutuklu sanık Osman Naim Kaya ise "Ben Uruguay'da kara para aklanmasına yardımcı olmaktan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldım. Cezamı çektim. Benim Türkiye'de açılan davadan dolayı, yurt dışında kaçak olma durumum söz konusu değildir. Benim iadem için yapılan tüm yazışmalara Uruguay devleti cezamın infazı nedeniyle iade edilemediğim hususunda cevap vermiştir. Bu cevaplar Dışişleri Bakanlığı'ndan alınabilir" diyerek tahliyesini talep etti.
TUTUKLU SANIK OSMAN NAİM KAYA TAHLİYE EDİLDİ
Duruşma sonucunda mahkeme, tutuklu sanık Osman Naim Kaya, delillerin toplanmış ve karartma şüphesi kalmamış olmasından kaynaklı tahliyesine karar verdi.
Ayrıca mahkeme, eksiklerin giderilmesi adına davayı erteledi.
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