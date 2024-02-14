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Suriye sınırında korkutan deprem! Hatay'da da hissedildi! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2024 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
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Suriye sınırında korkutan deprem! Hatay’da da hissedildi! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Türkiye-Suriye sınırındaki Lazkiye bölgesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin Hatay'da da hissedildiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 15,38 kilometre mesafede, merkez üssü Suriye'nin Lazkiye kenti olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 11.56'da meydana gelen deprem, 13,9 kilometre derinlikte kaydedildi.

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