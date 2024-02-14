Suriye sınırında korkutan deprem! Hatay’da da hissedildi! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 15,38 kilometre mesafede, merkez üssü Suriye'nin Lazkiye kenti olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 11.56'da meydana gelen deprem, 13,9 kilometre derinlikte kaydedildi.

DEPREMİN DETAYLARI