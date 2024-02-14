Bir anda şak diye tepetaklak olacak! Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya’da çarşı pazar karışacak!

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Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde yer alan illerimiz Düzce, Yalova, Kocaeli, Bursa ve Sakarya'yı bekleyen yeni bir hava olayı hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte gün gün Meteoroloji raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yağmur uyarısında bulundu. Megakentte yarın sabah saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Özellikle kentin kuzey ilçelerinde yağışların daha etkili olması öngörülüyor. Su baskınları ve ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?
İstanbul, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren yoğun yağışların etkisi altına girecek. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin verdiği bilgilere göre, özellikle kentin kuzey ilçelerinde sağanak yağışlar görülecek.
Hava durumu uzmanları, bu yağışların su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle, İstanbul sakinlerinin dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz geneli ile Doğu Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu'nun ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ANTALYA, BURDUR VE ISPARTA İÇİN AFAD'DAN UYARDI
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 3 ilimiz (Antalya, Burdur, Isparta) için turuncu yağış uyarısı yapılmıştır. Uyarı verilen illerimizin valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Antalya, Burdur ve Isparta illerinde turuncu uyarılar devam etmekte olup yağışların yarın (14.02.2024) sabaha kadar etkili olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
15 ŞUBAT PERŞEMBE
16 ŞUBAT CUMA
17 ŞUBAT CUMARTESİ
18 ŞUBAT PAZAR
19 ŞUBAT PAZARTESİ
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