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Bu şehirlerde yaşayanlar kalbe dikkat! Ölümlerde ilk sırada…

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Giriş Tarihi: 14.02.2024 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
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Bu şehirlerde yaşayanlar kalbe dikkat! Ölümlerde ilk sırada…

Dolaşım sistemi hastalıkları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en büyük ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Çanakkale, kalp-damar hastalıkları ölümünde ilk sırada yer aldı. En az ölüm ise bakın hangi ilde kayda geçti...

Dolaşım sistemi hastalıkları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en büyük ölüm sebepleri arasında yer alıyor.

Bu şehirlerde yaşayanlar kalbe dikkat! Ölümlerde ilk sırada…

Fakat bazı iller, dolaşım sistemi ölümlerinde öne çıkıyor.

Bu şehirlerde yaşayanlar kalbe dikkat! Ölümlerde ilk sırada…

ÇANAKKALE İLK SIRADA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Çanakkale yüzde 47 ile dolaşım sistemi hastalıklarından en çok ölümün görüldüğü il oldu.

Bu şehirlerde yaşayanlar kalbe dikkat! Ölümlerde ilk sırada…

Çanakkale'de kalp kaynaklı ölümlerin oranı yüzde 47.

Bu şehirlerde yaşayanlar kalbe dikkat! Ölümlerde ilk sırada…

Çanakkale'yi yüzde 46,4 ile Kırşehir ve yüzde 44 ile Balıkesir takip etti.

Bu şehirlerde yaşayanlar kalbe dikkat! Ölümlerde ilk sırada…

KALP KAYNAKLI ÖLÜMLERİN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

1- ÇANAKKALE - %47

2- KIRŞEHİR - %46,4

3 - BALIKESİR - %44

4 - AFYONKARAHİSAR - %43,8

5 - KIRIKKALE - %42,4

6 - AYDIN - %41,4

7 - YOZGAT - %41,4

8 - BİLECİK - %40,6

Bu şehirlerde yaşayanlar kalbe dikkat! Ölümlerde ilk sırada…

EN AZ KİLİS'TE

Dolaşım sistemi nedeniyle en az ölüm ise yüzde 25,5 ile Kilis'te görüldü.

Kilis'i yüzde 27,5 ile Ağrı, yüzde 28,8 ile İstanbul takip etti.

Bu şehirlerde yaşayanlar kalbe dikkat! Ölümlerde ilk sırada…

KALP KAYNAKLI ÖLÜMLERİN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

1 - KİLİS - %25,5

2 - AĞRI - %27,5

3 - İSTANBUL - %28,8

4 - VAN - %29,8

5 - KAYSERİ - %30,1

6 - ESKİŞEHİR - %30,7

7 - KOCAELİ - %30,9

8 - GÜMÜŞHANE - %31,8

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