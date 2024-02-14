Bu şehirlerde yaşayanlar kalbe dikkat! Ölümlerde ilk sırada…
Dolaşım sistemi hastalıkları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en büyük ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Çanakkale, kalp-damar hastalıkları ölümünde ilk sırada yer aldı. En az ölüm ise bakın hangi ilde kayda geçti...
Dolaşım sistemi hastalıkları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en büyük ölüm sebepleri arasında yer alıyor.
Fakat bazı iller, dolaşım sistemi ölümlerinde öne çıkıyor.
ÇANAKKALE İLK SIRADA
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Çanakkale yüzde 47 ile dolaşım sistemi hastalıklarından en çok ölümün görüldüğü il oldu.
Çanakkale'de kalp kaynaklı ölümlerin oranı yüzde 47.
Çanakkale'yi yüzde 46,4 ile Kırşehir ve yüzde 44 ile Balıkesir takip etti.
KALP KAYNAKLI ÖLÜMLERİN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ İLLER
1- ÇANAKKALE - %47
2- KIRŞEHİR - %46,4
3 - BALIKESİR - %44
4 - AFYONKARAHİSAR - %43,8
5 - KIRIKKALE - %42,4
6 - AYDIN - %41,4
7 - YOZGAT - %41,4
8 - BİLECİK - %40,6
EN AZ KİLİS'TE
Dolaşım sistemi nedeniyle en az ölüm ise yüzde 25,5 ile Kilis'te görüldü.
Kilis'i yüzde 27,5 ile Ağrı, yüzde 28,8 ile İstanbul takip etti.
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