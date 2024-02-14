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Yarın okul var mı, yok mu? Şanlıurfa, Antalya, Elazığ, Erzincan... 15 Şubat Perşembe okullar tatil mi, tatil edilecek mi? MEB-VALİLİK açıklamaları...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2024
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Yarın okul var mı, yok mu? Şanlıurfa, Antalya, Elazığ, Erzincan... 15 Şubat Perşembe okullar tatil mi, tatil edilecek mi? MEB-VALİLİK açıklamaları...

Yarın, okulların tatil durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve sel baskınlarına karşı uyarıda bulundu. 13 Şubat'ta bazı bölgelerde okullar tatil edildi. Öğrenci ve velilerin gözleri ise yarına çevrildi. Peki 15 Şubat Perşembe günü tatil olacak mı? Son durum ne?

Yarın, okulların tatil durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda kuvvetli yağış ve sel baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Peki Yarın okul var mı, yok mu? İşte detayları...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat'ta Antalya'nın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Gözler yarına çevrildi. Ancak 15 Şubat yarın okulların tatil durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Son dakika gelişmesi olduğu zaman habere eklenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta, Burdur, Antalya ve Muğla için turuncu kod uyarısında bulundu.Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların merkez ilçelerinde (Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Kemer) çok kuvvetli yer yer şiddetli, batı ilçeleri (Kumluca, Finike, Demre,Kaş) ile gece saatlerinden sonra Serik'de kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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