Yarın okul var mı, yok mu? Şanlıurfa, Antalya, Elazığ, Erzincan... 15 Şubat Perşembe okullar tatil mi, tatil edilecek mi? MEB-VALİLİK açıklamaları...

Yarın, okulların tatil durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda kuvvetli yağış ve sel baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Peki Yarın okul var mı, yok mu? İşte detayları...