Yok böyle keyif! Derenin ortasında sandalyede balık tutuyor

İlçede yaşayan Miraç Yazıcı, 12 yaşından beri olta ile balık tutuyor. En büyük tutkusu olan amatör olta balıkçılığı, aynı zamanda gelir kapısı da olmuş. Geçtiğimiz günlerde denizde bulunan kafeslerden birinin açılması sonucunda dereye yayılan somonları yakalamak için sabah 6'dan akşam 6'ya kadar derede avlanıyor.