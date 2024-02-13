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İzmir'de örgütlenme çabasındaki FETÖ'cülere operasyon! Gözaltılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2024
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İzmir’de örgütlenme çabasındaki FETÖ’cülere operasyon! Gözaltılar var

İzmir'de 15 Temmuz sonrasında da yapılanmaya devam ettikleri tespit edilen FETÖ'cülere operasyon düzenlendi. Yurt dışına kaçmaya çalışan örgüt mensuplarının adreslerine yapılan baskında 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin ise firari olduğu tespit edildi.

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