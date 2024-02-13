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TEM Otoyolu'nda minibüs alev topuna döndü! Korku dolu o anlar kamerada...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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TEM Otoyolu’nda minibüs alev topuna döndü! Korku dolu o anlar kamerada...

Çatalca’da TEM otoyolunda seyir halindeki araç alev alev yandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye personeli tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Ahmediye mevkisinde akşam saatlerinde arızalanan servis minibüsü, sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.

ARACIN MOTOR KISMINDAN ALEVLER YÜKSELDİ
Servisteki yolcuların inmesinden bir süre sonra aracın motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye personeli tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

MİNİBÜSÜN ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR KAMERADA

Yangında araç kullanılamaz hale geldi. Minibüsün alevler içindeki görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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