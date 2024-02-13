Şanlıurfa’da korku dolu anlar! Bina çöktü: 1 kişi enkaz altında

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sancak Mahalle Muhtarı Mehmet Altuntaş, bir kişinin odun almak için içeri girdiği sırada çökmenin meydana geldiğini ve ekiplerin sağ olduğunu belirledikleri şahsı kurtarmak için çalışma gerçekleştirdiğini dile getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.