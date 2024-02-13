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Şanlıurfa'da korku dolu anlar! Bina çöktü: 1 kişi enkaz altında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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Şanlıurfa’da korku dolu anlar! Bina çöktü: 1 kişi enkaz altında

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tek katlı metruk bina çöktü, enkaz altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olay yerine giden ekipler, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Sancak Mahallesinde yaşandı.

METRUK BİNA ÇÖKTÜ

İddiaya göre, metruk halde bulunan tek katlı metruk bir evin bir bölümü bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Yaşanan olay nedeniyle bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışması başlattı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sancak Mahalle Muhtarı Mehmet Altuntaş, bir kişinin odun almak için içeri girdiği sırada çökmenin meydana geldiğini ve ekiplerin sağ olduğunu belirledikleri şahsı kurtarmak için çalışma gerçekleştirdiğini dile getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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