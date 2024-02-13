Asılsız görüntüler çıkmıştı! İstanbul Üniversitesi'nden açıklama: Hukuki süreç başlatılacak
İstanbul Üniversitesi (İÜ), kurumla ilgili yanıltıcı bilgi ve görselleri maksatlı şekilde paylaşan sosyal medya hesapları hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu. Üniversiteden yapılan açıklamada, bugün sosyal medyada hızla yayılan yanıltıcı bilgi ve görsellerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ve bu tezviratların ortadan kaldırılmasını sağlama zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.
İstanbul Üniversitesi (İÜ), kurumla ilgili yanıltıcı bilgi ve görselleri maksatlı şekilde paylaşan sosyal medya hesapları hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.
Üniversiteden yapılan açıklamada, bugün sosyal medyada hızla yayılan yanıltıcı bilgi ve görsellerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ve bu tezviratların ortadan kaldırılmasını sağlama zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.
İstanbul Üniversitesi yerleşkelerinin tarihi mekanlara sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, bu tarihi mekanların ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının proje ve programlarına geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ev sahipliği yapmaya devam edeceği, üniversitenin bilime, sanata verdiği destek ve ehemmiyetin kamuoyunca bilindiği vurgulandı.
"FOTOĞRAFLARIN ÇARPITILARAK SOSYAL MEDYA PROPAGANDASINA ÇEVRİLMESİ..."
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
''Ulusal bir TV-kanal yetkililerinin daha önceden aldığı kurumsal izin çerçevesinde ileri bir tarihte gerçekleştireceği çekim için ders arasında görevli personelimizin eşliğinde yaptığı ön inceleme ziyaretine ait fotoğrafların çarpıtılarak sosyal medya propagandasına çevrilmesi ve tamamen başka bir zemine taşınması, en hafif tabiriyle üniversitemizin 'Açık Kapı-Açık Bilim' felsefesini yıpratmaya yönelik provokatif bir girişimdir. Bu görselleri maksatlı bir şekilde paylaşan sosyal medya hesapları ile ilgili hukuki süreç ivedilikle başlatılacaktır.''
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