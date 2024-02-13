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Erkan Özerman kimdir, nereli? Erkan Özerman neden öldü? Erkan Özerman'ın hayatı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2024
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Erkan Özerman kimdir, nereli? Erkan Özerman neden öldü? Erkan Özerman’ın hayatı!

Best Model Türkiye kurucusu Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Erkan Özerman'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Erkan Özerman kimdir, nereli? Erkan Özerman neden öldü? İşte detaylar...

ASARIMCI, organizatör, sanatçı menajeri ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti.

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Erkan Özerman'ın neden öldüğü merak ediliyor. Peki, uzun süredir tedavi gören Erkan Özerman neden öldü? Tüm detaylar haberimizde...

ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

Erkan Özerman 1938 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'ndan mezun oldu.

Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde de bulundu.

1976 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.

ERKAN ÖZERMAN NEDEN ÖLDÜ?

Türk tasarımcı ve organizatör Erkan Özerman, bir süredir kanser ile mücadele ediyordu. Özerman, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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