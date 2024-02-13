Erkan Özerman kimdir, nereli? Erkan Özerman neden öldü? Erkan Özerman’ın hayatı!

ASARIMCI, organizatör, sanatçı menajeri ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti.

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Erkan Özerman'ın neden öldüğü merak ediliyor. Peki, uzun süredir tedavi gören Erkan Özerman neden öldü? Tüm detaylar haberimizde...