İstanbul’da miras kavgası! Sokak ortasında kardeşlerini vurdu

Kağıthane'de bir şahıs babasından kalan daireye oğlunu yerleştirince kardeşleriyle arasında kavga çıktı. Şahıs daireyi bölüşmek isteyen kardeşlerini sokakta kovalayıp silahla bacaklarından vurdu. Dehşet anları kameralara yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan saldırgan kardeş tutuklandı.



Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte yaşayan 3 kardeş Metin A., (42) Songül A. (46) ve Murat A.'nın (51) babaları bir süre önce vefat etti. Babalarından kalan daireye ise Murat A. oğlunu yerleştirdi. Ancak bu durumdan rahatsız olan Songül A. ile Metin A., ağabeyleri Murat A. ile konuşmak istedi. Bir araya gelen kardeşlerden ikisi, daireyi bölüşmek istedi.