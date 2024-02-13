Kocaeli’de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 sürücü ile Tofaş marka otomobilde bulunan yolcu S.T'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.