Bursa'da kardeş kavgası kanlı bitti! 4 yaşındaki çocuk ablasını bıçakladı
Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. 4 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki ablasını bıçakla yaraladı. Olayı anlatan anne Cansu K., "Ben markete kadar gitmiştim. Bir süre sonra eve dönerken oğlum yanıma koşarak geldi. 'Küçük kardeşim ablamı bıçakladı' dedi. Eve geldiğimde kızım kanlar içindeydi. Hemen bir taksiyle hastaneye getirdim." dedi. Yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay saat 18.30 sıralarında Yenice Mahallesi Refah Sokak'taki bir evde meydana geldi.
4 YERİNDEN BIÇAKLADI
Hakan-Cansu K. çifti 2 çocuğunu evde bırakıp markete gitti. 12 yaşındaki Elif K., 4 yaşında kardeşi Gönül ile evde oynamaya başladı. O sırada mutfağa giden Gönül, aldığı bıçakla sinirlendiği ablasını 2 yerinden yaraladı.
TEDAVİYE ALINDI
Eve gelen anne Cansu K., kanlar içinde kalan kızını görünce şoke oldu. Anne yaralı kızını kucaklayıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı çocuk tedavi altına alındı.
"BACAĞIMIN 2 YERİNDEN BIÇAKLADI"
Ablasını gören Gönül, önce gözyaşı döktü sonra ablasını öperek özür diledi. Olayı anlatan abla Elif K., "Ben camdan dışarıya bakıyordum. Kardeşim de mutfaktan aldığı bıçakla, dışarıya niye bakıyorsun diyerek beni bıçakladı. Bacağımın 2 yerinden bıçakladı." dedi.
"EVE GELDİĞİMDE KIZIM KANLAR İÇİNDEYDİ"
Olayı anlatan anne Cansu K., "Ben markete kadar gitmiştim. Bir süre sonra eve dönerken oğlum yanıma koşarak geldi. 'Küçük kardeşim ablamı bıçakladı' dedi. Eve geldiğimde kızım kanlar içindeydi. Hemen bir taksiyle hastaneye getirdim." dedi. Yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşsizlik maaşı hesaplama 2024 | Taban işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Kimler alabilir, şartları neler?
- Okullara o tarihte tatil onaylandı! MEB kararı duyuldu! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
- 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler? İlk Evim kampanyası geri ödeme taksit tablosu
- 1800 gün prim listesi yenilendi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...
- 8 ayda 22 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti! 40 yaşına rağmen 20'liklere taş çıkartıyor! Tek formülle bir deri bir kemik kalma reçetesi
- Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? 2024 öğretmen atamalarında branşlar ve kontenjanlar belli oldu mu? Okul öncesi, PDR, sınıf öğretmenliği puanları...
- Emekliye temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi! %6,7'lik ilk hesaplamasonrası en düşük maaş...
- Kurtlar Vadisi'nin Memati'siydi! 49 yaşındaki Gürkan Uygun'u görenler şaştı kaldı! Bu halini kimse tanıyamıyor
- EKPSS-2024 BAŞVURU EKRANI ÖSYM | Engelli Kamu Personeli Seçme sınavı başvurusu ne zaman, nereden yapılır?
- AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2024 | Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB duyurdu!
- KPSS 2024/4 tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı hangi tarihte açılacak?
- SED ödemesi e-Devlet sorgulama ekranı | Şubat ayı 2024 ZAMLI SED ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek?