Bursa’da kardeş kavgası kanlı bitti! 4 yaşındaki çocuk ablasını bıçakladı

"BACAĞIMIN 2 YERİNDEN BIÇAKLADI"

Ablasını gören Gönül, önce gözyaşı döktü sonra ablasını öperek özür diledi. Olayı anlatan abla Elif K., "Ben camdan dışarıya bakıyordum. Kardeşim de mutfaktan aldığı bıçakla, dışarıya niye bakıyorsun diyerek beni bıçakladı. Bacağımın 2 yerinden bıçakladı." dedi.

"EVE GELDİĞİMDE KIZIM KANLAR İÇİNDEYDİ"

Olayı anlatan anne Cansu K., "Ben markete kadar gitmiştim. Bir süre sonra eve dönerken oğlum yanıma koşarak geldi. 'Küçük kardeşim ablamı bıçakladı' dedi. Eve geldiğimde kızım kanlar içindeydi. Hemen bir taksiyle hastaneye getirdim." dedi. Yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.