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Bursa'da kardeş kavgası kanlı bitti! 4 yaşındaki çocuk ablasını bıçakladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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Bursa’da kardeş kavgası kanlı bitti! 4 yaşındaki çocuk ablasını bıçakladı

Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. 4 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki ablasını bıçakla yaraladı. Olayı anlatan anne Cansu K., "Ben markete kadar gitmiştim. Bir süre sonra eve dönerken oğlum yanıma koşarak geldi. 'Küçük kardeşim ablamı bıçakladı' dedi. Eve geldiğimde kızım kanlar içindeydi. Hemen bir taksiyle hastaneye getirdim." dedi. Yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay saat 18.30 sıralarında Yenice Mahallesi Refah Sokak'taki bir evde meydana geldi.

4 YERİNDEN BIÇAKLADI
Hakan-Cansu K. çifti 2 çocuğunu evde bırakıp markete gitti. 12 yaşındaki Elif K., 4 yaşında kardeşi Gönül ile evde oynamaya başladı. O sırada mutfağa giden Gönül, aldığı bıçakla sinirlendiği ablasını 2 yerinden yaraladı.


TEDAVİYE ALINDI
Eve gelen anne Cansu K., kanlar içinde kalan kızını görünce şoke oldu. Anne yaralı kızını kucaklayıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı çocuk tedavi altına alındı.

"BACAĞIMIN 2 YERİNDEN BIÇAKLADI"
Ablasını gören Gönül, önce gözyaşı döktü sonra ablasını öperek özür diledi. Olayı anlatan abla Elif K., "Ben camdan dışarıya bakıyordum. Kardeşim de mutfaktan aldığı bıçakla, dışarıya niye bakıyorsun diyerek beni bıçakladı. Bacağımın 2 yerinden bıçakladı." dedi.

"EVE GELDİĞİMDE KIZIM KANLAR İÇİNDEYDİ"
Olayı anlatan anne Cansu K., "Ben markete kadar gitmiştim. Bir süre sonra eve dönerken oğlum yanıma koşarak geldi. 'Küçük kardeşim ablamı bıçakladı' dedi. Eve geldiğimde kızım kanlar içindeydi. Hemen bir taksiyle hastaneye getirdim." dedi. Yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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