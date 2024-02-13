İstanbul’a yabancı turist aktı! Tüm yılların rekoru kırıldı! 2023’te en çok o ülkeden ziyaretçi geldi...

İLK TERCİH İSTANBUL HAVALİMANI

İstanbul'a 2023 yılında giriş yapan yabancı ziyaretçilerin ilk tercihi İstanbul Havalimanı oldu. Hava yolu ile giriş yapan yabancıların yüzde 71,78'i geçen yıl İstanbul Havalimanı'nı kullandı. 12 milyon 177 bin 784 yabancı ağırlayan İstanbul Havalimanı, en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ilk sınır kapısı oldu.

Yüzde 28,12 ile ikinci sırada yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ise 4 milyon 771 bin 157 kişi tercih etti. Hava yoluyla 2023'te İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 16 milyon 964 bin 432 olarak kayıtlara geçti.

Deniz yoluyla gelen yabancı sayısı ise 405 bin 598 olarak gerçekleşti.