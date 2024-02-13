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Muğla’da Bodrum açıklarında “Kızıl Cin” görüntülendi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.02.2024
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Muğla’da Bodrum açıklarında “Kızıl Cin” görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında "Kızıl Cin" olarak adlandırılan yıldırım fotoğraflandı. İşte o görüntüler...

Bodrum'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sabah saatlerine kadar çok sayıda şimşek gökyüzünü aydınlattı.

Muğla’da Bodrum açıklarında “Kızıl Cin” görüntülendi

Fotoğrafçı Berkalp Turper, Rodos- Fethiye arasında etkili olan ve "Kızıl Cin" olarak adlandırılan yıldırımı, Bodrum açıklarında fotoğrafladı.

Muğla’da Bodrum açıklarında “Kızıl Cin” görüntülendi

"Kızıl Cin"in fırtına bulutlarının içinde oluşan elektrik boşalmaları sonucunda oluştuğunu belirten Turper, "Bu boşalmalar, bulutların içindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıkların bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Elektrik boşalmaları, nötr azot moleküllerinden geçen elektrik akımı sonucunda 'Kızıl Cin'i oluşturuyor" dedi.

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