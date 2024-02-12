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Sanat dünyasının acı günü! Yazar Üstün İnanç hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2024 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
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Sanat dünyasının acı günü! Yazar Üstün İnanç hayatını kaybetti

Gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 87 yaşındaki usta edebiyatçı, yarın ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına defnedilecek.

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