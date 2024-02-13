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Kahve dükkanında mide bulandıran görüntü! Bardakları tükürerek temizledi! İş yeri mühürlendi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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Kahve dükkanında mide bulandıran görüntü! Bardakları tükürerek temizledi! İş yeri mühürlendi...

Edirne'deki bir AVM'de kahve işletmecisinin fincanları tükürerek temizlemesi sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Yaşananların ardından Edirne Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, iş yerini mühürleyerek faaliyetini durdurdu.

Edirne'de bir alışveriş merkezinde Harput Dibek kahvesi satışı yapan dükkanda, fincanların tükürükle temizlendiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, dükkan mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Edirne'de bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan işletmede mide bulandıran görüntü kaydedildi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüde, işletme yetkilisi birinin kahve fincanlarını tükürerek temizlediği yer alıyor.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekerken, Edirne Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, iş yerini mühürleyerek faaliyetini durdurdu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sosyal medyada yer alan olumsuz paylaşımlar ve belediyeye yapılan ihbarlar sonucunda durum tespit edildiği, gerekli müdahalenin yapılması için alışveriş merkezinde Harput Dibek olarak faaliyet gösteren kahveci dükkânına Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı İşyeri Denetim Birimi ve Zabıta ekipleri gittiği, kahve dükkânının hijyen ve sağlık şartlarına uymadığı, iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edildiği, faaliyetinin durdurulduğu ifade edildi.

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