Yurt genelini sağanak yağış vuracak! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.