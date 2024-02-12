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Yurt genelini sağanak yağış vuracak! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

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Giriş Tarihi: 12.02.2024 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
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Yurt genelini sağanak yağış vuracak! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağışın görüleceği belirtildi. Buna göre başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yağış beklenirken, bazı iller için de sis konusunda uyarıda bulunuldu. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumunda yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

O İLLER İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.


ANTALYA'YA ÖZEL UYARI

Antalya'da beklenen şiddetli yağışlar için tedbirli olunması yönünde 'turuncu kod' uyarısı yapıldı. Yağışların merkez ilçelerde metrekareye 100 kilogram düşmesi bekleniyor.

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

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