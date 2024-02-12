İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı! Metrobüs duraklarında büyük yoğunluk yaşandı
Son dakika haberine göre İstanbul'da sabah saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik adeta kilitlendi. Trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıkarken, toplu taşımada da büyük yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yağışlı havanın da etkisiyle yüzde 81'e kadar yükseldi.
Kentte geceden itibaren süren yağmur nedeniyle araçlar yoğun trafikte güçlükle ilerliyor.
Avrupa Yakası D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Haramidere, Saadetdere, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu gözleniyor.
Basın Ekspres Caddesi'nde hasarlı trafik kazasının ardından sol şeridin kapatılması nedeniyle bölgede araçlar ağır seyrediyor.
Bakırköy Sahil Yolu'nda Sirkeci istikameti, TEM Otoyolu Kağıthane, Hasdal, Seyrantepe mevkisi ile bağlantı noktalarında trafik akışında aksamalar yaşanıyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası geçişlerinde trafik yoğunluğu görülüyor.
Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde, TEM Otoyolu'nda da Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkileri ile Çamlıca gişelerde araçlar güçlükle seyrediyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Avrupa Yakası'na geçmek isteyen sürücüler Kozyatağı bağlantı yolundan itibaren yoğun trafik ile karşılaşıyor.
Anadolu Otoyolu Samandıra Kavşağı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde, Ümraniye TEM bağlantı yolu ve Üsküdar istikametinde trafik yoğunluk gözleniyor.
METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK
Toplu ulaşımda bağlantı noktalarından olan Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Altunizade ile Uzunçayır'da otobüs ve metrobüs duraklarında da işe gidenler nedeniyle yoğunluk oluştu.
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