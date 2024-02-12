İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 81’e ulaştı! Metrobüs duraklarında büyük yoğunluk yaşandı

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde, TEM Otoyolu'nda da Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkileri ile Çamlıca gişelerde araçlar güçlükle seyrediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Avrupa Yakası'na geçmek isteyen sürücüler Kozyatağı bağlantı yolundan itibaren yoğun trafik ile karşılaşıyor.