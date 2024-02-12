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Hatay'da konteyner kentte korkutan yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2024
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Hatay’da konteyner kentte korkutan yangın!

Hatay'da depremzedelerin yaşadığı bir konteyner kentte yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken iki konteyner kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin en çok etkilendiği illerden Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir konteyner kentte gece saatlerinde yangın çıktı.


ALEVLER, DEPREMZEDE BİR AİLENİN KALDIĞI KONTEYNERE SIÇRADI

Kiler olarak kullanılan konteynerden alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verip, hortum ve bidonlarla yangına müdahale etmek istedi. Hızla büyüyen alevler, depremzede bir ailenin kaldığı konteynere sıçradı.


YANGINDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Bölgede korku ve endişeye neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı

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