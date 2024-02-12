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THY'den Sevgililer Günü'ne özel indirim kampanyası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2024
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THY’den Sevgililer Günü’ne özel indirim kampanyası

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu markası Türk Hava Yolları (THY), Sevgililer Günü'ne özel olarak yüzde 40 indirimle bilet satışına başladı. 12-16 Şubat tarihleri arasında alınan biletlerle 12 Şubat-31 Mart 2024 tarihleri arasında uçuş yapılabilecek.

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