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Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış yolda! 81 ilde alarm verildi! Meteoroloji'den üst üste uyarılar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2024 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
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Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış yolda! 81 ilde alarm verildi! Meteoroloji’den üst üste uyarılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava tahmin haritaları güncellenirken yurt genelinde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşeceği ve tüm illerde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Ayrıca bazı iller için fırtına uyarısı yapılırken, vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve önümüzdeki günlerde 81 ilde de sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

RÜZGARA DA DİKKAT

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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