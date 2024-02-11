Erkek arkadaşa temizlik dayağı! Önce sopa ardından kemerle dövdü
İstanbul’da birlikte yaşayan iki sevgili evin temizliği konusunda tartıştı. Kız arkadaşına, evi çok dağınık tuttuğunu, çok pis ve varoş olduğunu söyleyen genç adam, kız arkadaşı tarafından önce sopayla ardından kemerle dövüldü. Kavganın ardından çift birbirinden şikayetçi oldu.
Dilek G'nin dağınık ve pasaklı olduğunu düşünen Barış B. genç kadını uyandırarak çok kirli olduğunu, dağınıklığından bıktığını, yaşanacak insan olmadığını ve varoş olduğunu söyledi. Uyandırıldığı ve hakarete maruz kaldığı için öfkeye kapılan Dilek G, Barış B'ye saldırdı.
Hızını alamayan Dilek G, evdeki saksıları devirip çiçeklere konulan plastik destek sopalarıyla erkek arkadaşına defalarca vurarak darp etti. Barış B. kendisini korumak için kız arkadaşının elinde bulunan sopayı aldıysa da Dilek G. bu kez kemerle darp etmeyi sürdürdü. İkili arasındaki arbede Dilek G'nin fenalaşmasıyla son buldu.
TEMİZLİK YAP DEYİNCE BIÇAKLA KOVALADI
Genç adam kız arkadaşı için ambulans çağırmak istedi ancak Dilek G. kabul etmedi. Evden gitmek isteyen Dilek G'ye Barış B. dağıttığı evi toparlayıp öyle gitmesini söyleyince tekrar tartışma çıktı.
Dilek G. erkek arkadaşına, 'Seni öldürürüm, ölümün benim elimden olacak, sana zarar veririm' diyerek eline geçirdiği bıçağı savururken Barış B. de toprak dolu poşetle bıçak darbelerinden korunmaya çalıştı.
8 YIL HAPSİ İSTENDİ
Evden kaçan genç adam polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Çiftin birbirinden şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda Dilek G. hakkında, 'Basit Yaralama', 'Tehdit' ve 'Silahla Tehdit' suçları kapsamında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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