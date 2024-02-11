Erkek arkadaşa temizlik dayağı! Önce sopa ardından kemerle dövdü

Dilek G'nin dağınık ve pasaklı olduğunu düşünen Barış B. genç kadını uyandırarak çok kirli olduğunu, dağınıklığından bıktığını, yaşanacak insan olmadığını ve varoş olduğunu söyledi. Uyandırıldığı ve hakarete maruz kaldığı için öfkeye kapılan Dilek G, Barış B'ye saldırdı.