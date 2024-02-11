Şaban ayı İBADETLERİ 🤲 | Çekilecek zikir ve tesbihler! Şaban ayının ilk günü neler yapılır, hangi dualar okunur?
Recep ayının sona ermesiyle birlikte, Müslümanlar için önemli bir zaman dilimi olan Şaban ayını karşıladık. Şaban ayının gelişiyle birlikte, Ramazan ayının da yaklaştığını idrak etmekteyiz. Şaban ayı, İslam takviminde özel bir yere sahip olup, Ramazan ayına bir nevi bir hazırlık dönemi olarak görülür. Bu ay, ibadetlerin arttığı, duaların yoğunlaştığı ve manevi duyguların doruk noktasına ulaştığı bir zaman dilimidir. Peki, Şaban ayında hangi ibadetler yapılmalı? Şaban ayında çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir?
Şaban ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, 11 Şubat Pazar günü itibarıyla araştırılmaya başlandı. Üç ayların ilki olan Recep ayı 12 Ocak 2024 tarihinde başlamıştı ve Şaban ayı ise 11 Şubat Pazar günü itibarıyla başlıyor. Şaban ayı ibadetleri ve duaları da bu sebeple büyük bir merak konusu haline geldi. Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, Hicri takvime göre yılın sekizinci ayıdır ve İslam inancında özel bir yere sahiptir. Şaban ayı, ibadet etmek açısından oldukça önemli bir ay olarak kabul edilir. Bu ayın değerini ve kıymetini artıran en önemli özellik, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz katından fazla olmasıdır.
ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Recep ayında dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, diğerinin de yine bu ayın yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili'dir. Bir gelenek olarak öteden beri bu geceler ihya ediliyor. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur.
Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor. Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler.
Bu Şaban ayında Nebiyyi Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine çokça salavatı şerife getirilir.
Ramazanı Şerif gelmezden önce tevbe ve istiğfarla Ramazanı Şerifi istikbal için hazırlıklı bir vaziyette bulunarak ona göre ibadet ve taatımızı artırmaya sa'y ü gayret etmekliğimiz lazımdır. Şu içinde bulunduğumuz üç aylardan Recebi şerif geçmektedir.
Şaban ayı Ramazan'ın müjdecisi olmakla birlikte için hayırlı bir gece olab Berat Gecesini barındırmaktadır.
Kendimiz, ailemiz ve ümmeti Muhammed için bol bol dua etmeli.
"Allâhümme bârik lenâ fî Şaban ve belliğnâ Ramazan" duâsını her gün en az bir defa okumalı.
ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER NELERDİR?
📍Şaban ayının ilk on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.
📍Ardından 100 defa:
Subhânallâhi'l-Latîf Celle şanüh.
📍Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.
📍Ardından 100 defa:
Subhânallâhi'r-Razzâk Celle şanüh.
📍Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.
📍Ardından 100 defa:
Subhânallâhi'l-Azîz Celle şanüh.
ŞABAN AYI'NIN FAZİLETİ
Peygamber (sav) şöyle buyururlar:
"Bu Receb ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. BU nedenle Ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim." (Nesai, Savm, 70.)
Peygamber (sav) Efendimiz, "Şaban benim ayımdır." Ayrıca "Şaban günahları temizleyendir" buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu'l-Hafa,2 / 9.)
Allah Teala Hazretleri aylardan Receb, Şaban, Ramazan ve Muharrem aylarını ihtiyar etmiş ve bunlardan da Şaban ayı Efdali Enbiya sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin şehri olduğu için Şa'ban ayını faziletli kılmıştır. Şakkı Kamer Şa'ban ayında vuku bulmuştur.
"Şüphesiz ki Allah ve melekleri o peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin tamin bir teslimiyette de selam verin." (Ahzab; 56) ayeti celilesi de Şa'ban ayında nazil olmuştur.
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